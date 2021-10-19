بالفيديو| خالد سليم لـ"الخليج 365": "بدلة الجونة السينمائي" مرصعة بألماظ 80 قيراط وفكرة مجنونة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

قال الفنان خالد سليم إن مهرجان الجونة السينمائي، يمتاز القائمون عليه بالتحدي الحقيقي والإرادة، وهو ما يجعله بالجمال الذي يظهر عليه.

وعن حادث الحريق الذي اندلع قبل ساعات من انطلاق المهرجان في الجونة، قال لـ"الخليج 365": "يمكن اللي حصل ده لو مكنش حصل كان ممكن يكون المهرجان عادي، لكن كان فيه تحدي وعزيمة، وبالنسبة للبرنامج كان ثري جدا ورائع والتنظيم كل سنة عن سنة بيتطور والمهرجان بيكبر اكتر".

وبسؤاله عن إطلالته التي أثارت الجدل، في حفل الافتتاح، قال "الإطلالة للمصممة المصرية الصغيرة في السن والكبيرة بأفكارها مارجو حنا، فكرتها كانت نقدم بدلة شكلها لطيف وعليها الماظ 80 قيراط تقريبا يمكن اكتر، فكرة مجنونة شوية وعجبني الصراحة اعمل حاجة مختلفة بالشكل ده".

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته في 14 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان الكبير أحمد السقا، وتقديم الفنان محمد رمضان لأغنية جديدة، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.