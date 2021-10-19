سينماتك والجونة كمبس.. اتفاقية جديدة لدعم السينما المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في إطار فعاليات مهرجان الجونة يتم مساء غد الأربعاء توقيع إتفاقية الشراكة بين جيمناي أفريقيا المالكة لحقوق الملكية الفكرية لمسار "السينماتك" والجونة كمبس بحضور ضيوف المهرجان ومشاهيره من فنانين ونجوم ومخرجين ومنتجين وصناع السينما.

الاتفاقية التي يمكن إعتبارها عصر جديد في تكنولوجيا الأفلام يتم توقيعها بحضور كلا من المهندس نجيب ساويرس المؤسس للمهرجان والمهندس سميح ساويرس رئيس مدينة الجونة ويقوم بالتوقيع على الاتفاقية كل من كارولين كامل مدير الجونة كمبس والمهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي لجيمناي أفريقيا والمؤسس لمسار "السينماتك" في مصر والعالم والذي صرح أن الاتفاقية من شأنها العمل على النهوض برواد الأعمال في مجال صناعة السينما والترفيه، وإدخال التكنولوجيا والأفكار الإبداعية الجديدة، بفتح قنوات الإتصال بين صناعة الأفلام وريادة الأعمال وتعزيز وسائل التواصل بينهما ، وأن التعاون المشترك بين الطرفين يعد خطوة كبرى على صعيد الاستفادة من الأفكار الناتجة عن مسارات ريادة الاعمال التي تتبناها جيمناي افريقيا .

وأضاف توما أن الجهتين ستعملان سويا في برامج ومشاريع بحثية تكنولوجية والقيام بدراسات وأبحاث سينمائية تهدف إلى تعزيز ودعم الصناعة وفق مفاهيم علمية جديدة حيث ستعمل جيمناي أفريقيا من خلال شبكاتها الممتدة وبرامج حضانة الأعمال التي تقوم بها واتفاقيات الشراكة التي تملكها مع العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات المحلية والعلاقات الاقليمية، وتقوم الجونة كمبس بتوفير الاستوديوهات ومعامل التصوير والدراسات البحثية التابعة للجامعة.

وكانت جيمناي أفريقيا قد أعلنت منذ يومين في الدورة الحالية لمهرجان الجونة عن نتائج مسابقاتها تحت إطار "مسار السينماتك"، وهو يعد أول مسار في العالم يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، للارتقاء بصناعة الأفلام، عن طريق ريادة الأعمال.

وتكونت لجنة التحكيم من الفنانة أمينة خليل، والفنانة والمنتجة صبا مبارك، والمنتجة شاهيناز العقاد، والمخرج رامي رزق الله، وبالأضافة إلي المهندس عدلي توما، وشارك في المسابقة 12 شركةريادة أعمال ناشئة محلية و أقليمية، وقيمت اللجنة المشاريع عن طريق تطبيق تكنولوجي وتم إعلان فوز ثلاثة مشاريع بالجوائز وهي ثلاثة منح أونلاين للحصول على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أجورا الأمريكية. وجاء في المركز الثالث فريق من دولة أوغندا و هدفه خلق منصة توفر تقنيات صوتية متقدمة تخدم منطقة أفريقيا بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية لتعليم مهندسين الصوت وتأهيلهم لاستخدام أحدث التقنيات وكان المركز الثاني من نصيب فريق يعمل في مجال الخدع السينمائية، حيث نجح في دمج 3 تطبيقات في منصة واحدة للعمل على إخراج الصور بأكثر شكل واقعي للمشاهد، أما المركز الأول فقد حصل عليه فريق نال أعجاب جميع الحاضرين من فنانين وصناع السينما، بتطبيق يستهدف تسهيل و تسيير الراكور للفنانين لتفادي الأخطاء الفنية .