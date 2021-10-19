مدحت العدل: وفاة نور محمد عبد المطلب بالمغرب وسيتم دفنه هناك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال السيناريست الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، إن نور محمد عبد المطلب، نجل المطرب الكبير الراحل، رحل عن عالمنا، بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء بعد صراعه مع المرض.

أضاف العدل، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه سيتم دفن نور عبد المطلب في المغرب، بناء على طلب أولاده.

كانت الحالة الصحية لنور محمد عبد المطلب قد تدهورت خلال تواجده بدولة المغرب، وتم نقله إلى الرعاية المركزة بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، في عمر الثمانين عاما.

وهاجر نور عبد المطلب من مصر إلى المغرب منذ ما يقرب من 30 عاما واستقر فيها، ولكن ساءت حالته المادية والصحية مؤخرا، وتعرض لمضاعفات الإصابة بالسكري ما أدى لبتر ساقه اليمنى قبل وفاته.