تعرف على الموعد الجديد لجنازة والدة الشاعر أحمد علي موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، عن تأجيل موعد صلاة الجنازة على والدته الراحلة، وذلك بعد وفاتها مساء أمس بعد تعرضها لأزمة صحية.

"موسى" كشف عن ذلك عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: "نظرا لظروف خاصة، تأجلت الدفنة، وصلاة الجنازة إلى صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة، وعظم الله أجركم".

"موسى" كان قد كشف عن موعد صلاة الجنازة، قبل التأجيل، وكتب: "الدفنة بعد صلاة الظهر، وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة ظهرا، والعزاء على المقابر بسبب فيروس كورونا أعاذنا وأعاذكم الله، الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة".

الشاعر أحمد علي موسى أعلن مساء أمس الاثنين، عن وفاة والدته، و عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، كتب: "ماتت من كان يكرمني الله من أجلها.. ماتت أمي".

وقدّم الشاعر أحمد علي موسى الكثير من الأغاني مع كبار المطربين، منهم: عمرو دياب وراغب علامة ومصطفى قمر وأصالة وتامر حسني ورامي صبري وغيرهم.

ومن أشهر الأغاني التي كتبها أحمد علي موسى أغنية "تملي معاك" للهضبة عمرو دياب، ألحان شريف تاج وتوزيع طارق مدكور، عام 2000.