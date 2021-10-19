محمد رمضان داخل طائرة خاصة: زمان كنت بسافر بقطر درجة تالتة إسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان محمد رمضان، صورا له من داخل طائرة خاصة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلّق رمضان على الصور قائلا: "في البداية كنت بسافر بقطر درجة تالتة إسكندرية علشان أعرض مسرحيتي، وكنت أنا وأصحابي نشرب حاجة ساقعة في القطر ونحكي ونضحك ومبسوطين".

أضاف: "والله لو خيرتوني بين راحة بال زمان ودلوقتي أكيد هختار دلوقتي، بضحك أكتر ومرتاح أكتر، الحمدلله".

يذكر أن محمد رمضان شارك في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وقدّم أغنية "جو البنات"، الأغنية الرسمية للمهرجان، مع نجمي المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي، وذلك يوم الخميس الماضي، قبل أن يطرحها عبر قناته على موقع "يوتيوب"، مساء أمس الاثنين.

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن قبل أيام، مشاركته في دراما رمضان المقبل 2022 بمسلسل درامي من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

وشارك محمد رمضان في دراما رمضان 2021 بمسلسل "موسى" وشاركه البطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، وتارا عماد وغيرهم، من إخراج محمد سلامة.