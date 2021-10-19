كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - كشف الفنان ” خالد محمود ” في تصريحات صحفية له عن تطورات حالته الصحية بعد أشهر من إجرائه لعملية جراحية لمعالجة إنسداد سابق في شرايين القلب .
حيث أشار خالد محمود إلى خضوعه لجراحة جديدة دقيقة .. وحرص على طمأنه محبيه وجمهوره على وضعه الصحي مؤكدا أنه في تحسن .
فقال : ” خضعت لعملية كبيرة وبفضل ربنا تمت على خير .. بس بنام وأنا قاعد لأن الألم كان مسيطر عليَّا بشكل كبير .. الحمد لله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.