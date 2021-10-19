تطورات الحالة الصحية للفنان خالد محمود

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - كشف الفنان ” خالد محمود ” في تصريحات صحفية له عن تطورات حالته الصحية بعد أشهر من إجرائه لعملية جراحية لمعالجة إنسداد سابق في شرايين القلب .

حيث أشار خالد محمود إلى خضوعه لجراحة جديدة دقيقة .. وحرص على طمأنه محبيه وجمهوره على وضعه الصحي مؤكدا أنه في تحسن .

فقال : ” خضعت لعملية كبيرة وبفضل ربنا تمت على خير .. بس بنام وأنا قاعد لأن الألم كان مسيطر عليَّا بشكل كبير .. الحمد لله ” .