من اللقاء الأول للزواج.. القصة الكاملة لعلاقة ابنة بيل غيتس والمصري نائل نصار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتحدث وسائل الإعلام هذه الأيام بشكل مكثف عن حفل زواج “جينيفر غيتس”، البالغة من العمر 25 عامًا، ابنة الملياردير “بيل غيتس” من زوجته السابقة “ميليندا”- الذي أقيم قبل يومين- من الشاب المصري “نائل نصَّار” البالغ من العمر 30 عامًا.

وسنُلقي اليوم الضوء على ثروة “جينيفر” بالإضافة إلى قصة تعارفها على فارس أحلامها وزوجها، الشاب المصري “نائل نصَّار”.

وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، المتخصص في أخبار المشاهير وأغنى أثرياء العالم، فإن صافي ثروة “جينيفر” تبلغ 20 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى أنها من المقرر أن ترث جزءًا من ثروة والدها “بيل”. ففي عام 2017، أعلن “غيتس” أن جميع أبنائه الثلاثة، “جينيفر”، “فيبي” و”روري”، سيحصل كل منهم على 10 ملايين دولار، مع ذهاب ما تبقى من أمواله إلى مؤسسته الخيرية العائلة.

ولكن، بعد طلاق “بيل” و”ميليندا” في أغسطس 2021، من المرجح أن يرى الخبراء بعض التغييرات في ميراث الأبناء.

يُشار إلى أن “جينيفر غيتس” المهووسة بعالم الخيول والتي توصف بـ “الفارسة اللامعة”، بدأت في ركوب الخيل عندما كان عمرها أقل من 6 سنوات. تخرجت من جامعة ستانفورد المرموقة في عام 2018 في علم الأحياء البشري، وأخذت إجازة لمدة عام قبل أن تقرر الالتحاق بكلية الطب.

أثارت قصة المصري “نائل” و”جنيفر” اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي العربية وخاصة المصريين الذين تساءلوا: من هو الفارس المصري الذي خطف قلب ابنة غيتس؟؟

بدأت علاقة “جينيفر” و”نايل” في أوائل شهر يناير 2017، حيث يتشارك الزوجان العديد من الهوايات، من أهمها سباقات الخيول والفروسية وكلاهما تخرج من جامعة ستانفورد المرموقة.

“نائل نصار”، شاب من أسرة مصرية مسلمة، عاش في الكويت، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقر في شيكاغو. يتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة بالإضافة إلى اللغة العربية.

وعلى الرغم من أنه ولد في ولاية شيكاغو الأمريكية عام 1991، إلا أنه نشأ في الكويت بعد أن قرر والديه الاستقرار هناك في التسعينيات، وفقًا لصحيفة The People الأمريكية.

في سن الخامسة، أظهر “نائل” شغفًا كبيرًا بركوب الخيل وأصبح فارسًا ماهرًا في القفز على الحواجز في سن العاشرة.

وتعبيراً عن اعتزازه بأصوله، شارك في العديد من المسابقات باسم مصر، وفاز بالمركز الأول في بطولة العالم لألعاب الفروسية عامي 2014 و 2017.

في عام 2013، حصل على جائزة ضخمة قدرها مليون دولار، بالإضافة إلى فوزه بالمركز الأول في بطولة ويلينجتون في الولايات المتحدة الأمريكية.

من هنا التقى “نائل نصَّار” بابنة الملياردير الأمريكي التي رآها فارسة أحلامه، ونمت بينهما صداقة استمرت لسنوات قبل أن تتحول إلى قصة حب وتوجت بطلب زواج.

في فبراير 2017، تصدرت قصة الشابين عناوين الصحف، بسبب الصور التي نشراها على مواقع التواصل الاجتماعي لزياراتهما المختلفة للمواقع السياحية حول العالم، بما في ذلك الأهرامات المصرية.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإنه من غير المعروف حجم الثروة التي يمتلكها “نائل”، بخلاف الجوائز المالية التي حصل عليها من خلال مسابقات الفروسية. لكن بعض الصحف الأمريكية قدرت ثروته بنحو 75 مليون دولار، وهي نتيجة شراكته مع مؤسسة CWD المتخصصة في مجال الفروسية، بالإضافة إلى ثروة عائلته. كما يمتلك الشاب المصري إسطبلًا به بعض أعرق سلالات الخيول.