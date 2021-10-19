راشد الماجد نجم أولى حفلات مسرح الدانة في البحرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيكون الفنان السعودي راشد الماجد، نجم حفل الافتتاح لمسرح الدانة الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، والذي سينطلق رسميا بأول فعالية حية من خلال إحياء حفل غنائي لراشد الماجد، وذلك في يوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021، وسيقدم راشد الماجد في حفله الأول على مسرح الدانة مجموعة من أهم وأحدث أغانيه، وسيعد برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد مفاجآت متعددة يقدمها للمرة الأولى.

أكد عارف رحيمي، رئيس مجلس إدارة مسرح الدانة، ان بفضل موقعه المتميز بجوار حلبة البحرين الدولية ومسرحه البارز ذو الإمكانيات العالية، من المقرر أن يصبح الموقع الوجهة المفضلة لدى الفنانين ومتعهدي الفعاليات العالمية لصنع تجارب ترفيهية مليئة بالحياة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم مما يعزز من مكانة المملكة كوجهة رئيسة في السياحة.

وقال، رحيمي، يسرّنا أن نعلن عن بدء موسمنا الأول للفعاليات في مسرح الدانة، ونحن فخورين لافتتاح الحفل الغنائي مع فنان عربي في بداية رحلتنا، ويسعدنا أن نرحب بالجميع للمشاركة في ليلة موسيقية مشوقة على مسرح الدانة.

خلال رحلته الفنية الطويلة التي بدأت عام 1984 يٌعتبر الفنان راشد الماجد أحد أشهر وأبرز فناني الخليج والعالم العربي. وقدم للساحة الفنية أكثر من 40 ألبوماً غنائياً، وأكثر من 800 أغنية، وكذلك أكثر من 32 فيديو كليب غنائي ناجح، فضلاً عن مشاركاته بتألق في عشرات المهرجانات الفنية.

ويعد مسرح الدانة هو المسرح الأول من نوعه في مملكة البحرين والوجهة الأكثر روعة للترفيه، بتصاميمه المبتكرة من صخور صحراء الصخير وموقعه البارز بجوار حلبة البحرين الدولية، يقدّم مسرح الدانة باقة متنوّعة من الساحات الداخلية والخارجية المناسبة لتذهل بها خيال الضيوف والفنّانين، يصنعوا بها لحظات مميّزة وذكريات لا تُنسى تحت سماء البحرين.