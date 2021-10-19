أم كلثوم وعبد الحليم بشكل مختلف في موسم الرياض 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأكبر بالمملكة العربية السعودية، وذلك لأنه من المقرر أن يشهد يوم 20 أكتوبر 2021 انطلاق الدورة الثانية من «موسم الرياض»، والتي تقام هذا العام تحت شعار «تخيل أكثر»، وتضم تلك الدورة عددًا ضخمًا من الفعاليات التي وصلت لأكثر من 7500 فعالية مقسمة على 14 منطقة للترفيه في الرياض.

تجدر الإشارة إلى أن الموسم هذا العام سيضم العديد من الحفلات الغنائية العربية والعالمية على السواء، بجانب العروض المسرحية المختلفة، وفعاليات رياضية وأخرى تسويقية، إضافة إلى ذلك فإن المعرض يشهد هذا العام بصمة مختلفة عن دورته الأولى وذلك لكونه يضم معرضين لأكبر الفنانين في الوطن العربي وهم أم كلثوم، كوكب الشرق، والفنان عبدالحليم حافظ، العندليب، ومن المقرر أن تُعرض مسرحيات لكلًا منهما تضم مسيرتهم وأعمالهم الفنية التي ظلت خالدة في أذهاننا إلى اليوم.

الجدير بالذكر أن المعرض يتم مجموعة من الفعاليات التي ينتظرها المواطنين من الموسم منذ انطلاق دورته الأولى، لذا فإنه من المقرر أن تنطلق عدة فعاليات مختلفة في الدورة الثانية تحديدًا، وتتمثل تلك العروض في الآتي:

مسرحية الفنان الكوميدي محمد هنيدي:

من المقرر أن يضع هنيدي بصمته في موسم الرياض بالدورة الثانية من خلال تقديمه لمسرحية «سلام مربع»، وذلك بالتحديد يوم 26 أكتوبر، على أن تقدم الأروكسترا المصرية مجموعة من أعمالها يوم 28 أكتوبر.

حفل pitbull:

يُذكر أن حفل افتتاح موسم الرياض ستتضمن حفل كبير وعالمي للفنان pitbull، والتي من المقرر أن تكون يوم 20 أكتوبر الجاري.

تجربة المسامير:

من المقرر أيضًا أن يشهد اليوم الثاني من موسم الرياض لعام2021، افتتاح منطقة «البوليفارد»، والتي ستقام عليها تجربة مسامير عن المسلسل السعودي الشهير.

تجدر الإشارة إلى أنه سيقوم كلًا من جورج وسوف ووائل جسار بإحياء حفلات غنائية داخل الموسم، في وجود مجموعة مشوقة من الفعاليات السينمائية التي ستقدم لأول مرة بشكل مختلف عن المعتاد.