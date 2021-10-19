شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج السينمائى سعد هنداوى رئيسًا لمهرجان الإسماعيلية الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قرارا منذ قليل بتولى المخرج سعد هنداوى رئاسة الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة.

جاء ذلك بناء على ترشيح السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما للدكتورة إيناس عبد الدايم لتولي سعد هنداوي هذا المنصب.

و من جانبها توجهت زينب عزيز بوافر الشكر والإمتنان للناقد السينمائى عصام زكريا، لما حققه من إنجازات طوال فترة رئاستة للمهرجان.

كما أضافت زينب عزيز أن ترشيحها للمخرج سعد هنداوي جاء بناءً على تاريخه الطويل في البرمجه للمهرجانات السينمائية الكبيرة، حيت تولى عدة مناصب منها تأسيس مسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائي تحت رئاسة الناقد السينمائى الراحل سمير فريد، وأدارها بنجاح لافت على مدار ثلاث دورات حتى أصبح هناك جمهور للفيلم القصير وأصبح ركنآ أساسيآ داخل مسابقات المهرجانات الدولية بمصر.



ايناس عبد الدايم



سعد هنداوي و أضافت عزيز أن اختيارها لسعد هنداوي جاء أيضا لخبرته الكبيرة في العمل بعدد من المهرجانات الدولية الكبيرة منها "مهرجان كليرمون فيران بفرنسا و لوكارنو بسويسرا ومهرجان دبي بدولة الإمارات، مما يجعله محل ثقة لتولي رئاسة المهرجان، وبذلك نستطيع أن نبني على نجاحات الدورات السابقة بضخ دماء جديدة لنكمل ما بدأه السابقون و ليرتفع سقف الطموحات و بذلك يستطيع مهرجان الإسماعيلية الدولي الإحتفاظ بمكانته التي تليق بتاريخ العريق.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية، و ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991 .