شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز في ظهورها الأول مع فرقة 'Coldplay ببرنامج جيمس كوردن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية سيلينا جوميز، في ظهورها الأول مع الفرقة الموسيقية العالمية 'Coldplay، لآداء أغنيتهما الجديدة أثناء حلولهما ببرنامج جيمس كوردن، لتحظي جوميز بإعجاب الكثيرين عبرمنصات السوشيال ميديا المختلفة لنجاح مشاركتها الأولي مع الفرقة الموسيقية الشهيرة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة rolling stone، فإن الثنائي جوميز وكولدبلاي، تعاونا في أغنيتهما الجديدة Let Somebody Go، والتي ظهرا لأول مرة في أداءها ببرنامج The Late Late Show، مع جيمس كوردن.

وتعاونت Coldplay أيضًا مع فرقة BTS الشهيرة، من أجل أغنية "My Universe"، والتي تأتي في عدة إصدارات هذا الأسبوع، وأصدرا ريميكس جديدًا BTS ، "My Universe (SUGA’s Remix)".

وكشفت عدة تقارير أجنبية، مؤخراً، عن تعاون النجمة العالمية سيلينا جوميز، مع الفرقة العالمية coldplay في أغنية جديدة تطرح في ألبومهم القادم، المقرر إزالة الستار عنه خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت جوميز، مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، تكشف من خلاله عن جزء من الأغنية المقبلة.

وعلى جانب آخر، قررت الشبكة المنتجة لمسلسل Only Murders in the Building، الذي تشارك فى بطولته النجمة العالمية سيلينا جوميز، تجديد العمل لموسم ثان، وذلك بعد عرض 5 حلقات من الموسم الأول من العمل الذى بدأ طرحه في 31 أغسطس الماضى، على أن ينتهى عرضه اليوم 19 أكتوبر الجاري، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinle"، سيتكون الموسم الأول من 10 حلقات.