شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست ينتقل لتجربة موسيقية جديدة بعد تغيير اسمه لـ Yeبحكم المحكمة..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم العالمي كاني ويست، تجربة موسيقية جديدة بعد تغير اسمه إلى Ye بحكم من المحكمة فى لوس أنجلوس، بعد ان سعي لفترة طويلة الخروج من قبعة اسمه كاني ويست، ليعلن النجم صاحب الـ 44 عاماَ أنه نجح بشكل نهائي فى الحصول على اسمه الجديد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ET، فإن النجم العالمي كانى ويست، حصل يوم الإثنين الماضي على تأكيد من المحكمة فى لوس أنجلوس، بحصوله على الاسم الجديد Ye، لينشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام ليعلن عن الاسم الجديد بقصة شعر مختلفة.

وفقًا لسجلات المحكمة التي حصلت عليها ET ، تمت الموافقة على طلبه لتغيير اسمه من Kanye Omari West إلى Ye - والذي كان لقبه لسنوات، من قبل محكمة ستانلي موسك في لوس أنجلوس. وتقدم بطلب لتغيير اسمه في 24 أغسطس آب متذرعا "بأسباب شخصية" في الوثائق.

ووافقت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان على دفع 20 مليون دولار لزوجها السابق المغنى كاني ويست مقابل منزلهما المترامي الأطراف في هيدن هيلز.