شكرا لقرائتكم خبر عن عاش غريبًا ومات وحيدًا .. وفاة ودفن ابن محمد عبدالمطلب فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل منذ قليل نور محمد عبدالمطلب ابن ملك المواويل المطرب الكبير محمد عبدالمطلب فى المغرب بعد معاناة شديدة مع المرض وقبل استكمال إجراءات عودته وعلاجه فى مصر، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء بعد تدخل وزير الصحة المغربية لنقله للمستشفى بعد تدهور حالته.

ومن المقرر دفن ابن الفنان الكبير فى المغرب وحيداً بعيداً عن وطنه وأهله، حيث يتولى عدد من أصدقائه المغاربة مراسم الدفن دون حضور أحد من أسرته.

وكان نور عبدالمطلب الذى اقترب من الثمانين من عمره هاجر من مصر إلى المغرب منذ ما يقرب من 30 عاما واستقر فيها، ولكن ساءت حالته المادية والصحية ومنذ عام عانى من مشكلة طرده من السكن الذى عاش فيه، وتدخلت بعض الجهات لتوفير شقة له بالايجار ولكن انتهت مدة الإيجارمنذ أشهر ، فاضطر ابن الفنان الكبير للسكن فى إحدى اللوكاندات بمعاونة بعض المغاربة ، ومؤخراً ساءت حالته الصحية، وتعرض لمضاعفات بالساق اليمنى التى أصبحت مهددة بالبتر.



نور محمد عبدالمطلب وأكد ابن الفنان محمد عبد المطلب فى تصريحات لليوم السابع قبل وفاته أن بعض أصدقائه المغاربة يرعونه فى مرضه وأن الفنان هانى شاكر والدكتور مدحت العدل تدخلا لتسهيل وإنهاء إجراءات عودته إلى مصر، وتواصلا مع السفارة ووزارة الصحة المصرية، مناشداً المسئولين بالإساع فى إجراءات عودته وتسهيل اجراءات علاجه فى مصر.

نور محمد عبدالمطلب وأشار نور محمد عبدالمطلب أن المستشفيات المغربية والأخوة المغاربة لم يقصروا فى علاجه ومعاونته صحياً ومادياً ولكنه يريد العودة لاستكمال علاجه فى مصر. ولكن قبل استكمال إجراءات عودته لمصر تدهورت حالة نور عبدالمطلب بشدة مما استدعى تدخل وزارة الصحة المغربية وتم نقله للرعاية المركزة، حتى رحل قبل قليل. ومحمد نور عبدالمطلب هو الابن الاكبر للفنان الكبير ملك المواويل محمد عبدالمطلب، وخازن أسراره وكان يرافقه ويقوم بدور مدير اعماله حتى رحيله، وبعدها سافر للمغرب واستقر فيها لسنوات طويلة.



نور محمد عبدالمطلب



نور محمد عبدالمطلب