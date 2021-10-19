شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلينا جولي تحضر افتتاح فيلمها Eternals بحضور أبنائها وابنتها زهرة تفاجئها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية أنجلينا جولي، في حفل افتتاح فيلمها الجديد Eternals، المقرر عرضه يوم 5 نوفمبر المقبل بدورالسينما العالمية، وظهرت جولي برفقه أبنائها الخمسة في العرض الأول لفيلمها في لوس أنجلوس الأمريكية.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة العالمية أنجلينا جولي، حضرت برفقه أطفالها الخمسة، مادوكس صاحب الـ 20 عاماً، وزهرة صاحبة الـ 16 عاماً، وشيلوه صاحبة الـ 15 عاماً، والتوأم فيفان ونوكس 13 عاماً.



انجلينا جولي مع اطفالها



جولى واطفالها فى حفل الافتتاح

وفاجئت زهرة والدتها بارتدائها فستانها في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2014، وسرعان ما أصبحت تلك الواقعة محط اهتمام الكثير من وسائل الاعلام العالمية، لما يبرز ترابط جولي صاحبة الـ 46 مع أبنائها.



انجلينا جولي عام 2014

ويدور فيلم Eternals الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.