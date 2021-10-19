شكرا لقرائتكم خبر عن ميل جيبسون يشارك في بطولة فيلم The Continental ملجأ القتلة في جون ويك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عده تقاريرأجنبية، عن انضمام النجم العالمي ميل جيبسون في بطولة فيلم الأكشن The Continental المقررطرحه عبر شبكة Starz الفترة المقبلة، والذي سيسرد قصة تطوير الفندق الفخري الذي يلجأ إليه القتلة في أحداث سلسلة جون ويك للنجم العالمي كيانو ريفز.

ووفقاً لتقريرنشرته صحيفة فاريتي، فإن جيبسون سيلعب دورالبطولة في الفيلم الذى انطلقت التحضيرات له عام 2018، ولم يكشف التقريرعن توقيت عرض الفيلم عبر الشبكة الشهيرة واكتفى ان يعلن عن انضمام جيبسون.

ومن المقرر أن يسرد فيلم "The Continental" قصة "الفندق الشهير ذا كونتيننتال، وبداية تأسيسه عام 1975، من قبل وينستون سكوت، الذي كان يرغب في مواجهة ماض اعتقد انه تركه خلفه، وسرعان ما تتوالي الأحداث ويرسم وينستون مسارًا مميتًا عبر العالم السفلي الغامض في نيويورك في محاولة مروعة للاستيلاء على الفندق الشهير، والذي يعد بمثابة نقطة التقاء لأخطر المجرمين في العالم.

وعلى جانب آخر، كشفت عدد من المواقع الأجنبية، مؤخراً، عن أحدث صور للممثل كيانو ريفز من تصوير الجزء الرابع من فيلمه John Wick، خلال تواجده في باريس مع طاقم العمل الذى يحاول الانتهاء من أكبر فترة تصوير ليكون العمل جاهزللعرض في العام المقبل، وتحديداً في شهرمايو القادم من عام 2022.