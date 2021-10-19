شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تنازله عن منزل الزوجية .. كانى ويست متخفيًا بقناع مخيف فى حفل بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرالمطرب العالمى كاني ويست، مرتديًا قناعًا مخيفًا وزيًا أسود بالكامل بعد ظهوره فى حفل زفاف بمدينة البندقية الإيطالية، وذلك تزامنًا مع تقدم إجراءات طلاقه من نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، وجاء ظهور كانى، البالغ من العمر 44 عامًا، متخفيًا في البندقية بعد أن تنازل عن منزله البالغ 60 مليون دولار لصالح زوجته في إطار خطوات إتمام طلاقه من كيم كارديشان، وارتدى قناعًا أبيض فاتح، وغطى رأسه بالكامل - بما في ذلك أذنيه – بينما ظهرت عينيه فقط، وذلك وفقا لصحيفة "ذا صن".



تقرير ذا صن عن كانى ويست

وفى حفل الزفاف الذى غنى فيه كانى ويست، ارتدى زيًا آخر من Balenciaga باللون الأسود بالكامل مع قناع داكن ضخم يغطي وجهه بالكامل، أيضًا، وقدم كاني ويست، في حفل الزفاف أغنيته الناجحة Runaway and Flashing Lights، وفى هذا الصدد، قال المعجبون، إن "كانى" واجه مشكلة في الأداء مع القناع على وجهه، حيث حاول كثيرا ضبط ومنع تحرك القناع.



كانى ويست يتخفى فى قناع يغطى الوجه



قناع كانى ويست



كانى ويست يتخفى فى قناع



كاني ويست زيًا أسود بالكامل

ووافقت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان على دفع 20 مليون دولار لزوجها السابق المغنى كاني ويست مقابل منزلهما المترامي الأطراف في هيدن هيلز.



كانى ويست من الحفل

يأتى هذا فيما تنازل مغني الراب البالغ من العمر 44 عامًا رسميًا عن حقوقه في العقار قبل أسبوعين، وفقًا لـ" TMZ "، مما جعل زوجته السابقة البالغة من العمر 40 عامًا هي المالك الوحيد للعقار، وذلك بعد أن اشتراه الثنائي معًا منذ سبع سنوات، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكانت كارداشيان تعيش فى المنزل مع أطفالها الأربعة منذ تقديمها لطلب الطلاق في فبراير الماضى، وكانت المفاوضات بينها وبين زوجها السابق على المنزل ودية، ودفعت لشركة" Flashing Lights Hitmaker " النقود لتيسير عملية نقل الملكية لها.