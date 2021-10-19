كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - نشر الفنان ” محمد رمضان ” مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع إنستجرام تحدث من خلالها عن بداياته مقارنا بين أوضاعه في حينها وبين الوقت الحالي .
وظهر محمد رمضان في الصور من داخل طائرته الخاصة وكتب في تعليقه عليها : ” في البداية كنت بسافر بقطر درجة تالتة إسكندرية علشان اعرض مسرحيتي .. وكنت أنا واصحابي نشرب حاجة ساقعة في القطر ونحكي ونضحك ومبسوطين ” .
وتابع : ” والله لو خيرتوني بين راحة بال زمان ودلوقتي أكيد هختار دلوقتي .. بضحك أكتر ومرتاح أكتر الحمد لله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بصور من داخل طائرته الخاصة .. محمد رمضان : ” كنت بسافر بقطر درجة تالتة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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