وفاة نجل الفنان الراحل ” محمد عبد المطلب “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - توفي منذ قليل ” نور عبد المطلب ” نجل الفنان المصري الراحل ” محمد عبد المطلب ” في أحد المستشفيات بالمغرب بعد صراع مع المرض وذلك بعد ساعات من إجرائه لعملية بتر في قدمه اليمنى .

وكان نور عبد المطلب قد شهدت حالته الصحية تدهورا كبيرا في الأيام الماضية وكان يرغب في العودة إلى وطنه من أجل استكمال العلاج إلا أن إجراءات السفر قد تأخرت .

ومع تدهور وضعه الصحي وفي ظل انتظاره لتصريح السفر أمرت وزارة الصحة المغربية بدخول نجل محمد عبد المطلب إلى أحد المستشفيات ومتابعة علاجه لحين حجز موعد العودة إلى مصر خاصة وأنه كان يحتاج بشكل سريع إجراء عملية جراحية لبتر قدمه .

وكشفت إحدى المغربيات المرافقات لنور عبد المطلب تدعى ” لبنى ” في تصريحات صحفية لها أن الفقيد كان قد دخل غرفة العمليات صباح أمس الاثنين وقبل بدء العملية توقف قلبه عن النبض ثم عاد مرة أخرى .

وأشارت لبني إلى أن الأطباء قالوا أن نسبة نجاح العملية ١٠% وقلبه لن يتحمل .. وتم تأجيلها قليلا وأكدوا على أنهم ينتظروا مرور ساعتين لاستقرار حالته .

وقال الدكتور مدحت العدل في تصريحات له أنه من المقرر أن يتم دفن نور نجل الفنان الراحل محمد عبد المطلب فى المغرب ولن يتم الدفن فى مصر .