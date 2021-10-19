نوال الزغبي تكشف سبب إلغائها متابعة شيرين عبد الوهاب – (شاهدها الآن)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن سبب إلغائها متابعة صديقتها الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وهو معرفتها بأن الأخيرة ليست هي من تقوم بإدارة حساباتها على “السوشيال ميديا” بنفسها.

وأوضحت نوال، في تصريحاتها خلال حلولها ضيفه علي “برنامج المجهول” تقديم الإعلامي رودولف هلال، على قناة SBI أنها لا تعرف ما إذا كان المطرب “حسام حبيب“، زوج شيرين عبدالوهاب، هو الذي يقوم بإدارة الحسابات بنفسه بقصد إبعادها عن كل أصدقائها من الوسط الفني أم لا، مشيرةً إلى أنها تكن كل المحبة لها، وكثيراً حاولت التواصل معها، لكنها في النهاية عرفت أن شيرين لم يصلها أي شيء مما ترسله لها.

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وقالت نوال الزغبي في تصريحاتها إن شيرين عبد الوهاب ابتعدت عن كل الوسط الفنّي ولا تعرف سبب ذلك، وأضافت إنه ربما لديها ظروف تمنعها.

نوال الزغبي تكشف حقيقة خلافها مع إليسا ونانسي عجرم

وتحدثت أيضًا نوال الزغبي في البرنامج عن حقيقة وجود خلافات بينها وبين إليسا ونانسي عجرم، ونفت تلك الشائعات، وقالت إن علاقتها جيدة بهم، وكذلك بالفنانة أصالة، وأضافت إن التنافس على الألقاب الفنّية لا يسبب الخلاف، لأن النجوم هم من يصنعون الألقاب وليس العكس، وتغزلت بالفنانة نجوى كرم وأكدت على قوة العلاقة بينهما رغم الشائعات التي تداولت حولهما مؤخراً.

ماذا عن خلافها مع عاصي الحلاني؟

كما تحدثت الزغبي عن حقيقة وجود خلاف بينها وبين مواطنها الفنان عاصي الحلاني، موضحةً أنها تكن محبة كبيرة له وعائلته وخاصة زوجته، وأنها تشعر بأنه طفل من داخله، وقريب جداً لقلبها.

وقالت إنه عندما تعرض لحادث سقوط من على الخيل، اتصلت به ولم يجب، فضلاً عن أنها أرسلت رسالة من أجل الاطمئنان عليه ولم يرد عليها أيضًا، ووقتها التمست له العذر بحجة أنه من الممكن أن يكون غير قادر على الرد بسبب الحادث.

وأشارت إلى أنها بعد ذلك عايدته بمناسبة عيد ميلاده على “السوشيال ميديا”، لكنه رد على كل من هنأنه إلا هي، وحينها قررت حذف منشور التهنئة، لكي تعرف السبب وراء ذلك.

وأوضحت أن عاصي عندما قام بنشر صورة من التهنئة، التي قامت هي بحذفها، مرفقة برسالة شكر لها، تأكدت وقتها أنه لا يوجد في قلبه أي غضب من جانبها، مؤكدة أن قوة علاقتها بعاصي الحلاني وعدد سنوات العشرة بينهما تجعلها لا تتوقف أمام هذه الأمور البسيطة، وتلتمس له العذر.

يُذكر أن نوال الزغبي استطاعت أن تخطف الأنظار قبل يومين، بإطلالتها وخفة ظلها، في كليب أغنيتها الجديدة “عكس الطبيعة”، التي تحمل عنوان ألبومها الجديد، حيث تم طرحها عبر موقع “يوتيوب“.

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