بسبب أحمد السقا؟! تعرف علي السر الذي أغضب منى زكي وجعلها تغادر مهرجان الجونة وسط الجميع!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - تتواجد الممثلة المصرية ​منى زكي​ ضمن فعاليات الدورة الخامسة بـ مهرجان الجونة السينمائي، وكالعادة تخطف الانظار بأناقتها المعتادة خاصة في حفل الافتتاح الذي أقيم يوم الخميس الماضي.

ولكن تعكر صفو منى زكي خلال حفل الافتتاح وتركته منزعجة في منتصفه، وقبل انتهائه وبالبحث وراء الأمر ،أتضح أن السبب ترك منى زكي للحفل بسبب حذف الكثير من كلماتها خلال التقرير المسجل الذي عرض لصديقها الممثل المصري أحمد السقا بعد تكريمه بجائزة الانجاز الابداعي، اذ تعد منى زكي أكثر ممثلة مصرية شاركت ” السقا” في افلامه السينمائية.

يُشار أنه أتجهت بعض التأويلات ناحية «فيلم ريش» الذي أثار جدلًا واسعًا خلال يوم عرضه الأول بالمهرجان، حيث تسبب بإنسحاب 3 فنانين خلال عرضه وهم: شريف منير وأحمد رزق وأشرف عبدالباقي فقال البعض أن منى زكي إنسحبت هي الأخري إعتراضًا علي الأحداث الوارده بالفيلم.

وكانت قد كرمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة الفنان أحمد السقا، بجائزة نجمة الجونة للإنجاز الإبداعي، وقد أهدي السقا تكريمه إلي كل من: الفنانين الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم ، أنسي سويرس والد نجيب ساويرس الراعي الرسمي ومؤسس مهرجان الجونة ، كما اهدى السقا التكريم لوالدته السيدة نادية السروجي.

من ناحية أخرى، قال عبدالله غلوش، الناقد الفني، إن الفنانة منى زكي من أرقى الفنانات التي تتعامل مع مهرجان الجونة باحترافية كبيرة سواء على السجادة الحمراء أو على السوشيال ميديا تحديدًا.

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وأضاف عبدالله غلوش، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن الفنانة منى زكي سفيرة للنوايا الحسنة، ونظمت فاعليات وأنشطة خيرية كثيرة بمهرجان الجونة اليوم بالتعاون مع مجموعة من الفتيات.

وتابع أن الفنانة منى زكي خلال مرورها من على السجادة الحمراء تقوم بشيء جميل لا يقوم به غيرها من الفنانين وهو أنها تقول ان أقف على السجادة الحمراء لفيلم «كذا» وتنزل بالبوستر الرسمي للفيلم، على عكس فنانين كُثر يهتمون بإطلالة اليوم والحفلات الليلية.

وحرص عدد كبير من النجوم على المشاركة في فعاليات اليوم الرابع للمهرجان على رأسهم: شيرين رضا، ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري، يسرا، أمينة خليل، مريم الخشت، أروى جودة، أحمد الفيشاوي وزوجته، بسنت شوقي، ناهد السباعي، حسن أبو الروس، خالد النبوي، بسمة .

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

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