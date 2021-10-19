وفاة الممثلة بيتي لين عن 95 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: فارقت الممثلة بيتي لين، الحياة عن عمر ناهز الـ 95 عاماً.

وفي التفاصيل، وبحسب وسائل إعلام عالمية، فقد غادرت بيتي لين، عالمنا بسلام يوم السبت 16 أكتوبر 2021 المنصرم ، بعد فترة قصيرة من المرض.

وفي السياق عينه أعلن متحف آندي غريفيث، في ماونت إيري بولاية نورث كارولينا، خبر الوفاة في بيان ذكر فيه أن لين كانت تكتب سيرتها الذاتية قبل وفاتها، ومن المتوقع الآن أن يتم إصدارها بعد رحيلها.

وقد عبر الكثير من النجوم عن حزنهم لرحيل النجمة، وقدموا التعازي على وسائل التواصل الاجتماعي.

بيتي لين ممثلة أمريكية، ولدت في 29 أغسطس 1926 في كانساس سيتي بولاية ميسوري في الولايات المتحدة.

درست الفن والتمثيل وانتقلت إلى نيويورك في أواخر الأربعينيات، حيث بدأت التمثيل في الأفلام والتلفزيون.

مارست مهنة التمثيل لعدة عقود واشتهرت بدورها “تيلما لو” حبيبة بارني فايف في المسلسل الكوميدي الشهير “The Andy Griffith Show”.