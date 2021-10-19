منى زكي تطلق مبادرة “البنت المصرية” من الجونة وتخطف الأنظار بإطلالتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقيمت على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة فعالية “مبادرة البنت مصرية”، بتنظيم من اليونيسيف مصر (صندوق الأمم المتحدة لسكان مصر) والمجلس القومي للمرأة ومجلس الأمومة والطفولة، حيث أشرفت على هذه المبادرة النجمة منى زكي بصفتها سفيرة النوايا الحسنة للمنظمة الدولية في القاهرة.

وقد شهدت النجمة منى زكي تدشين هذه الفعالية، حيث ألقت كلمة بالمؤتمر الذي أقيم بمسرح البلازا، قالت بها: “أشكر المجلس القومي للمرأة ومجلس الأمومة والطفولة واليونيسيف، على أنهم دعموا مشروعاً مثل هذا. هذا فخر فظيع جداً لنا”، مؤكدة أنّ مصر لديها طاقات كبيرة، خاصة فيما يَتَعَلّق بالسيدات والفتيات والأمهات.

ووجهت منى زكي تحية لأهالي الفتيات المُشَارِكات في المشروع والفيلم التسجيلي «بداية خيط» الذي عُرِضَ ضِمن فَعاليات اليوم، ويَتَناول قِصّة 3 فتيات، قائلة: «عندما تسمعون قصصهن ستنبهرون بهن وستكونون فخورين بهن».

كما شهد المؤتمر حضور كل من منى زكي والمهندس سميح ساويرس والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتورة هالة السعيد، وبعض سفراء اليونيسيف وممثل USAID، وبعض الشباب المشاركين في المبادرة.

ونشرت منى زكي صورًا من المؤتمر على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك” وعلّقت عليها قائلةً: “فخورة و مبسوطة و حقيقي من أحلي الأيام بالنسبالي في المهرجان ..النهاردة احتفالنا ب ٣ بطلات قمرات سماء و نورا و آلاء في عرض فيلم “بداية الخيط” ، فيلم حقيقي ملهم و مشجع ليهم و لكل البنات والستات. نفسي تتفرجوا علية كلكوا و اتمني يعجبكم. وأحب اشكر ريم مخرجة الفيلم علي المجهود و الحب اللي كانوا واضحين جدا في فيلمها. وأحب أكيد اشكر يونيسف و المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومهرجان الجونة السينمائي علي المبادرة العظيمة و الملهمه”.

وكانت النجمة مني زكي عقدت لقاء مع ثلاث فتيات من صناع أول أفلام المبادرة الذي عرض خلال الحفل بعنوان “بداية الخيط” للمخرجة ريم أسامة وزوجها مدير التصوير أحمد هيمن، حيث تسعى لرصد قصص فتيات مصر المحرومات من حقوقهن في الطفولة والتعليم، كما يروى الفيلم قصص 3 بنات من مصر عندهن بداية الخيط الذي غيّر حياتهن، وسيكون سبباً في إلهام بنات كثيرات اخترن أن يتمسكن باختياراتهن.

وتحظى مبادرة “البنت المصرية” بدعم المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع يونيسيف ومهرجان الجونة السينمائي، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.