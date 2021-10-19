شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يخوض تجربة التزلج على المياه فى الجونة خلال حضوره المهرجان.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان آسر ياسين، متابعيه وجمهوره، بصورة يظهر من خلالها على أحد شواطئ الجونة ويمسك فى يده لوح التزلج على الأمواج، تزامناً مع إقامة الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث اكتفى بنشر الصورة على الاستوري الشخصي له بموقع انستجرام.



آسر ياسين

وشارك ياسين، متابعيه وجمهوره منذ أيام، بمجموعة من الصور على الاستوري الخاص به بموقع إنستجرام، وهو يتدرب على الرماية باستخدام السلاح الناري، حيث ظهر وهو يمسك بالسلاح ويصوب على لوحة النشان، ثم شارك صورة له بعد التدريب وتظهر تميزه في اطلاق النار على اللوحة وإصابته الهدف في منتصف اللوحة بمهارة عالية.