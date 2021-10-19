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المطرب العالمى ريد وان: ليدى جاجا لديها طموح خيالى و عمرو دياب أسطورة

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القاهرة - سامية سيد - تحدث المطرب العالمى ريد وان، عن حلمه منذ الصغر و أكتشافه للنجمة ليدى جاجا مع الزميل على الكشوطى من فعاليات مهرجان الجونة.

قائلا:" أنا من المغرب من مدينة صغيرة حلمت بالجرامى من صغرى وإحنا عرب ووصلنا للعالمية وقعدت 15 سنة عشان انجح،  ليدى جاجا أول ما شوفتها عرفت أن عندها استعداد للنجاح و طموحها خيالى وأمنت فيها قبل أي حد لأن كتير قالوا مستحيل تنجح غيرنا الموسيقى في العالم و وروحنا الجرامى و كله جه بعد ليدى جاجا زى جينيفر لوبيز و نيكى ميناج  وسيلين ديون، مايكل جاكسون اشتغلت معاه هو الملك و مفيش حد عمل اللى عامله في التاريخ و لما اشتغلت معاه كنت باين انى معجب به جدا غير انى كاتب و مؤلف ".

وبسؤاله ماذا ينقص الموسيقى المصرية انها توصل العالمية، رد قائلا:"  احترم الموسيقى بصفة عامة كل واحد مبدع احترمه و الموسيقى بتتطور دائما عمرو دياب أسطورة و احبه كتير و تامر حسنى صديقى و بحبه  وبالنسبة ليا احترم كل واحد يبدع في الموسيقى والموسيقى للجميع في واحد يبدع عن الآخرلكن كل طبقة عندها الموسيقى اللى بتعجبها".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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