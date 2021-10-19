شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب العالمى ريد وان: ليدى جاجا لديها طموح خيالى و عمرو دياب أسطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المطرب العالمى ريد وان، عن حلمه منذ الصغر و أكتشافه للنجمة ليدى جاجا مع الزميل على الكشوطى من فعاليات مهرجان الجونة.

قائلا:" أنا من المغرب من مدينة صغيرة حلمت بالجرامى من صغرى وإحنا عرب ووصلنا للعالمية وقعدت 15 سنة عشان انجح، ليدى جاجا أول ما شوفتها عرفت أن عندها استعداد للنجاح و طموحها خيالى وأمنت فيها قبل أي حد لأن كتير قالوا مستحيل تنجح غيرنا الموسيقى في العالم و وروحنا الجرامى و كله جه بعد ليدى جاجا زى جينيفر لوبيز و نيكى ميناج وسيلين ديون، مايكل جاكسون اشتغلت معاه هو الملك و مفيش حد عمل اللى عامله في التاريخ و لما اشتغلت معاه كنت باين انى معجب به جدا غير انى كاتب و مؤلف ".

وبسؤاله ماذا ينقص الموسيقى المصرية انها توصل العالمية، رد قائلا:" احترم الموسيقى بصفة عامة كل واحد مبدع احترمه و الموسيقى بتتطور دائما عمرو دياب أسطورة و احبه كتير و تامر حسنى صديقى و بحبه وبالنسبة ليا احترم كل واحد يبدع في الموسيقى والموسيقى للجميع في واحد يبدع عن الآخرلكن كل طبقة عندها الموسيقى اللى بتعجبها".