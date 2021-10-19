وفاة نور محمد عبد المطلب بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

القاهرة - سامية سيد - توفي منذ قليل نور محمد عبد المطلب نجل المطرب الكبير محمد عبد المطلب بمستشفي ابن رشد بالدار البيضاء بعد صراعه مع عدة أمراض أشهرها السكرى الذى استدعى بتر قدمه.

نور محمد عبد المطلب

كانت الحالة الصحية لـ نور محمد عبد المطلب قد تدهورت خلال تواجده بدولة المغرب، وتم نقله إلى الرعاية المركزة بأحد مستشفيات المغرب.

وكان نور عبد المطلب الذى اقترب من الثمانين من عمره هاجر من مصر إلى المغرب منذ ما يقرب من 30 عاما واستقر فيها، ولكن ساءت حالته المادية والصحية ومنذ عام عانى من مشكلة طرده من السكن الذى عاش فيه، وتدخلت بعض الجهات لتوفير شقة له بالإيجار، ولكن انتهت مدة الإيجارمنذ أشهر ، فاضطر ابن الفنان الكبير للسكن فى إحدى اللوكاندات بمعاونة بعض المغاربة، ومؤخراً ساءت حالته الصحية، وتعرض لمضاعفات بالساق اليمنى التى تم بترها قبل وفاته.