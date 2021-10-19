شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب يظهر بإطلالة تشبه الكابتن جاك سبارو فى مهرجان روما السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر جوني ديب، عرض مسلسله التلفزيوني الجديد Puffins خلال الدورة السادسة عشرة من مهرجان روما السينمائى، وارتدى النجم العالمى مجموعة من الملابس تشبه إلى حد كبير أزياء شخصية الكابتن جاك سبارو، التى أداها فى سلسلة أفلام قراصنة الكاريبى، ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سار نجم هوليوود، أمام المصورين ويداه في جيبه عبر السجادة الحمراء مرتديًا زوجًا من الأحذية الجلدية المصنوعة من جلد الأونيكس.



التقرير وفقا لصحيفة ديلى ميل

ومسلسل "Puffins" عبارة عن سلسلة رسوم متحركة قصيرة تتكون من 250 حلقة كل حلقة مدتها خمس دقائق، وترصد كل حلقة مغامرة من مغامرات مجموعة من الطيور اللطيفة، ويعزز المسلسل الرسائل الإيجابية من خلال نسج مواضيع مثل المساواة بين الجنسين والعرق وحماية البيئة".



الفنان جونى ديب



جونى ديب يرتدى زى مشابه للقرصان جاك سبارو



جونى ديب فى مهرجان روما السينمائى

وفى وقت سابق، أكد النجم العالمى جونى ديب، أنه سيكون سعيدًا بتكرار دوره الشهير فى سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي، الكابتن جاك سبارو، فى حفلات أعياد ميلاد الأطفال فى هذه المرحلة، وهو ما يعنى حسب ما نشر موقع الديلى ميل أنه على استعداد تمثيل الدور مرة أخرى، وذلك وسط مزاعم بأن هوليوود تقاطعه بعد قضية العنف المنزلى التى يوجهها ضد زوجته السابقة الممثلة العالمى امير هيرد.



جونى ديـب



اطلاله اخرى لجونى ديب

وظهر ديب لأول مرة فى سلسلة Pirates Of The Caribbean باعتباره قرصان فى أول فيلم صدر عام 2003 وشوهد آخر مرة فى الدور الرابع له عام 2017 وفى حديثه بمهرجان سان سيباستيان السينمائى، قال ديب، 58 عامًا: " جمال الكابتن جاك سبارو بالنسبة لى هو أننى أستطيع السفر مع الكابتن جاك فى صندوق، حرفيًا الكابتن جاك فى صندوق".

وفى حديثه فى مهرجان سان سيباستيان السينمائى، قال ديب، 58 عامًا: "ما زلت أسافر مع الكابتن جاك وإذا أتيحت لى الفرصة سأذهب إلى منزل شخص ما وأقول يا رجل، سأؤدى فى عيد ميلاد طفلك دور القرصان " كما زعم ديب خلال حديثه أن حياته المهنية تضررت كثيرا بعد قضيته مع امبر هيرد .

وكانت قد رصدت عدسات المصورين النجم جونى ديب وهو على السجادة الحمراء لمهرجان Deauville فى دورته 47 بفرنسا، وذلك للترويج لفيلمه الجديد City Of Lies.