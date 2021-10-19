شكرا لقرائتكم خبر عن "أميرة" على رأس قائمة جدول عروض اليوم بمهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الثلاثاء، خامس أيام فعاليات الدورة الخمسة من مهرجان الجونة السينمائى، عرض العديد من الأفلام في مسابقات المهرجان المختلفة، ولعل أبرزها فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب إنتاج مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية الساعة 6.30 مساء في قاعة بلازا للمؤتمرات، على أن يسبق عرض الفيلم سجادة حمراء لأبطاله وللحضور، حيث يعرض الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

كما يعرض أيضاً الفيلم الوثائقى المصرى "العودة" للمخرجة سارة الشاذلى، ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، الساعة 9.15 بقاعة بلازا للمؤتمرات على أن يسبق عرض الفيلم سجادة حمراء لحضور الفيلم، أما برنامج الأفلام القصيرة فتعرض في ‎قاعة أوديماكس الساعة 3.30، والساعة 6.30 مساء، وبرنامح الأفلام القصيرة 2 يعرض الساعة 9.30 مساء.

‎يعرض فيلم "قمر 14" عرضاً ثانياً الساعة 6.30 في قاعة أوديماكس، بعد عرضه لأول مرة أمس الاثنين بحضور أبطاله ونجوم الفن، وفى قاعة "سى سينما 1" تعرض أفلام "غروب" الساعة 4 مساء، و"كارلا سولا" الساعة 6.45، و"أسواء شخص في العالم" الساعة 9.45 مساء.

أما في قاعة "سى سينما 2" تعرض أفلام "سبايا" الساعة 12:15 ظهراً، و"السجناء الزرق الساعة ‎3:30 مساءً، و"عالم آخر" الساعة ‎6:00 مساءً، وفيلم "ذات مرة في كالكوتا" الساعة 9.15 مساء، ويعرض في قاعة "‎سي سينما 3" فيلم "ثلاثية الألوان أزرق" الساعة 12 مساء، وفيلم "أنا رجُلك" الساعة 3 مساء، وفيلم "شياطين خفية" الساعة 5.45 مساء.