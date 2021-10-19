شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة بحادث وائل كفورى.. عانى من غيبوبة مؤقتة وضعه الصحى الآن مستقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الصحفي اللبناني علي قباني، تفاصيل الحادث الذى تعرض له النجم اللبناني وائل كفورى، حيث أعلن تعرض كفورى لرضوض بيديه وصدره ولكن لا يوجد عنده نزيف داخلي.

وأوضح قباني خلال مداخلة هاتفية له مساء الاثنين، في برنامج الحكاية ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، عند الحادث قائلا: كان كفوري يقود السيارة على سرعة حوالى 100 كيلو متر فى الساعة، قبل أن تصطدم به سيارة من ناحية اليمين مما أدى إلى انقلاب سيارة وائل كفوري، وخرج من السيارة عن طريقة النافذة وظل على الأرض في حالة إغماء لفترة قصيرة قبل مجيء سيارة الإسعاف وتنقله للمستشفى

وأكد أن كفوري عندما وصل إلى المستشفى لم يكن مستوعبا لكل ما حدث له، مضيفا أن ما جعله يخرج من السيارة أنه لم يكن واضعا حزام الأمان، موضحا أن وائل كفوري الآن في صحة جيدة ووضع مستقر ولكن لديه بعض الرضوض في وجه، فضلا عن إصابات صديقته شانا عبود.