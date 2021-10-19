شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: الفن يناضل ويحارب أفكار الظلام لذلك نكرم الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة إن الفن يناضل ويحارب أفكار الظلام، ويبنى ويشيد ويعلم ويشهد على التاريخ، وسيظل حياً ينبض باسم مصر الغالية، لذا فإن قطاع الإنتاج الثقافى بحضور الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة كرم رموز الفن المصرى الذين قدموا أعمالاً وطنية لا تزال أصداؤها فى وجداننا جميعاً، وفى نفس الحفل كرمنا مجموعة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب السادس من أكتوبر لنشكرهم ونرد لهم ولو جزءا بسيطا مما قدموه لنا من تضحيات وبطولات.



وزيرة الثقافة وخالد جلال تكرم انجي المقدم

كما كرم الكاتب هانى سرحان، واسم الفنان القدير هادي الجيار، وتسلمت التكريم زوجته السيدة إيمان حلمي، والمخرج أحمد علاء الديب، والنجم نضال الشافعي، والنجم أشرف عبد الباقي، والنجم صلاح عبد الله والفنانة إنجى المقدم.