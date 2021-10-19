الصلح بين نمبر 1 ونمبر 2.. الجونة تجمع محمد رمضان وأحمد الفيشاوي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصالح كل من الفنان محمد رمضان، والفنان أحمد الفيشاوي، بعدما اجتمعا مساء أمس عقب انتهاء عرض فيلم "قمر 14" بمهرجان الجونة السينمائي.

ونشر المنتج سيف عريبي، صورا تجمعه بالنجمين عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وشوّق لعمل جديد يجمعهما، وعلّق: "ما دام فيه نمبر 1 ونمبر 2.. لازم يبقى فيه .. مستر زيرو.. قريبا".

كما نشر صورة أخرى تجمعهما وأبطال فيلم "قمر 14"، وعلّق: "كانت سهرة من أجمل ما يكون.. تلك الساعات كانت تساوي دقائقها ذهب.. كنت سعيداً بتواجدي مع نخبة من ألمع نجوم الفن وصناع السينما في الوطن العربي".

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، طرح أغنية تحمل اسم "نمبر 2" في فبراير الماضي، إسقاطا على الفنان محمد رمضان والذي كان قد طرح قبل 3 أعوام أغنية تحمل اسم "نمبر 1".

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.