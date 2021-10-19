محمد دياب يرد على شريف منير: كلامك عن فيلم "ريش" خطير جدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق المخرج محمد دياب، على انسحاب الفنان شريف منير، من عرض فيلم "ريش" بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، واتهامه له بالإساءة لصورة مصر.

وقال دياب، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "كلام الأستاذ شريف منير أن الجوائز اللي خدها فيلم ريش هي مؤامرة من الغرب على مصر كلام خطير جداً خاصة أنه من فنان كبير".

أضاف: "هتكلم من خبرتي كشخص عضو لجنة تحكيم في مهرجان كان، وعضو في أكاديمية الأوسكار، قولاً واحداً مفيش إنسان لا بالتلميح ولا بالتصريح عمره بيحاول يؤثر على اختيارات لجان التحكيم واللي أعضاءها بيتكونوا من فنانين مميزين من أنحاء العالم، إدارة أي مهرجان دورها بينتهي باختيار الأفلام المشاركة ونقطة، ويُسأل في ذلك الفنانين اللي كانوا أعضاء لجان التحكيم في المهرجانات الثلاثة الكبري زي هند صبري ونيللي كريم ومحمد حفظي".

تابع: "طب ليه الأفلام اللي بتروح مهرجانات بتبقى عن الفقراء أو عن المشاكل؟ الأفلام المستقلة في العالم كله هي الأفلام اللي خارج منظومة الإنتاج التجارية، يعني الأفلام اللي مش لاقية إنتاج، ودي بتبقى دايماً الأفلام اللي عن المهمشين أو الناس اللي ملهاش صوت، وبما أنها أفلام مش متوقع منها تجيب فلوس فبيبقى عند صناع العمل الجرأة أنهم يعملوا اختيارات فنية جريئة، وده بيخليها مغرية للمهرجانات اللي بتدور على سينما جديدة ومختلفة".

استكمل: "سنة 2019 الفيلم اللي كسب البالم دور هو (شوب ليفترز) الياباني، وسنة 2020 اللي كسب نفس الجائزة هو (باراسيت) الكوري وبعدها اكتسح الأوسكار، الفيلمين عن العشوائيات في دول عالم أول وبلادهم احتفت بالفيلمين وبصانعيهم بالرغم من أن العشوائيات نسبتها في الدولتين لا تُذكر".

واصل: "المميز في فيلم ريش مش الفقر على الإطلاق بل أسلوب مخرجه الجريء وطريقة سرده المختلفة، وسواء عجبك الفيلم أو لأ لازم نشيد بإن الفيلم ده فيلم بصوت وطعم مختلف فنياً مش موجود في السينما المصرية، الفقر والمشاكل لا يمكن يدخلوك مهرجان كبير لو مفيش جودة صنع أو تجربة سينمائية رائدة".

استطرد: "فيلم ريش فيه تجريد للمكان والزمان، والفقر فيه خلفية للقصة لدرجة أن المكان مش شبه مصر ولا أي مكان في العالم، ولو الفنانين نفسهم هم اللي بقوا بيرددوا الاتهامات اللي من نوعية تشويه مصر فدي مصيبة، لأن الكلام ده فيه مزايدة على الرقابة وعلى منتجي الفيلم وعلى المهرجانات اللي بتختار الأفلام وهيخلي أي فيلم عن المهمشين متهم بالتزلف وبيصعب أنه ينتج أو يُجاز، وللأسف الكلام ده بيخلي الرأي الشعبي يبقى دايماً حاطط أفلام المهرجانات في وضع المتهم: أكيد اختاروا الفيلم عشان سبب غير مستواه الفني".

اختتم: "كلام فيه انسحاق وهزيمة وكأننا معندناش القدرة نعمل حاجة كويسة، بمنطق أستاذ شريف كان هينسحب من عرض الفيلم العظيم الكيت كات اللي كان بطله وقدم فيه دور عظيم وكنا اتحرمنا من أعظم فيلم مصري.. عمر الزهيري مخرج مصري واعد ويستحق مننا كلنا التحية والتشجيع، وفيلم ريش مدحه وذمه لازم يكون في داخل الإطار الفني فقط".

فيلم "ريش Feathers" للمخرج عمر الزهيري، حصد من قبل الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وكذلك جائزة الفيبريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية بالمهرجان العالمي.

فيلم "ريش Feathers" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وشهد تعاونا إنتاجيا بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، ونال دعما من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

وشارك عمر الزهيري في تأليف الفيلم مع السيناريست أحمد عامر، حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاسٍ وعبثي.