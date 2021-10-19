رسالة هالة صدقي لـ ريدوان ونعمان بلعياشي: المغرب عزيزة على قلوب المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت الفنانة هالة صدقي، رسالة إلى نجمي المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي، بعد تقديمهما مع النجم محمد رمضان أغنية "جو البنات"، الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونشرت صدقي، صورة الثنائي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ريدوان ونعمان مطربين عالمين وممكن يكونوا معروفين جدا عالميا أكتر من بعض البلاد العربية، شرفونا واستمتعنا بيهم في حفلة الافتتاح وكنت أتمني يقدموا جزء من أعمالهم حتى نتعرف عليهم أكثر وعلى فنهم".

أضافت: "أنا شخصيا قبل الحفل بيوم اتشرفت بيهم أنا وبعض زميلاتي، واحتفلنا بيهم مش بس لأنهم فنانين عالمين، لا، لأنهم من المغرب العزيزة على قلوب المصريين".

وطرح الفنان محمد رمضان، أمس الاثنين، أغنية "جو البنات" الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مع النجمين ريدوان ونعمان بلعياشي، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، بعد أن قدّمها الثلاثي في حفل افتتاح المهرجان يوم الخميس الماضي.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.