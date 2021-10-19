محمود الليثي بعد "جاكيت فطوطة": من قلبي سلاماً إلى أبو الكوميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- علاء أحمد:

وجه الفنان محمود الليثي، رسالة إلى النجم الكبير الراحل سمير غانم.

ونشر الليثي، صورا له من فعاليات اليوم الرابع بمهرجان الجونة السينمائي، وظهر خلالها على السجادة الحمراء مرتديا بذلة بمزيج من اللونين الأبيض والأسود، وجاء الجاكيت مرسومًا عليه صورة الشخصية الشهيرة "فطوطة" التي قدّمها سمير غانم بالفوازير في الثمانينيات، مدونًا عليها عبارة "ستظل في قلوبنا".

وعلّق الليثي: "من قلبي سلاماً إلى أبو الكوميديا اللي اتعلمنا منه واللي ضحكنا في طفولتنا وشبابنا.. ستظل موجوداً في قلوبنا".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.