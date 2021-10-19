موعد ومكان جنازة والدة الشاعر أحمد علي موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر الغنائي أحمد علي موسى عن إقامة العزاء في والدته الراحلة اليوم الثلاثاء في مقابر العائلة، وذلك بعد وفاتها مساء أمس بعد تعرضها لأزمة صحية.

الشاعر أحمد علي موسى كشف عن ذلك عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، وكتب: "الدفنة بعد صلاة الظهر، وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة ظهرا، والعزاء على المقابر بسبب فيروس كورونا أعاذنا وأعاذكم الله، الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة".

الشاعر أحمد علي موسى أعلن مساء أمس الاثنين، عن وفاة والدته، وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، كتب: "ماتت من كان يكرمني الله من أجلها.. ماتت أمي".

وقدّم الشاعر أحمد علي موسى الكثير من الأغاني مع كبار المطربين، منهم: عمرو دياب وراغب علامة ومصطفى قمر وأصالة وتامر حسني ورامي صبري وغيرهم.

ومن أشهر الأغاني التي كتبها أحمد علي موسى أغنية "تملي معاك" للهضبة عمرو دياب، ألحان شريف تاج وتوزيع طارق مدكور، عام 2000.