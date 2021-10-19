"ريش" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان بينجياو السينمائي بالصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت شركة "فيلم كلينك" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، حصول فيلم "ريش Feathers" على جائزة أفضل فيلم ضمن جوائز روبرتو روزيليني في مهرجان بينجياو السينمائي الدولي في الصين.

فيلم "ريش Feathers" للمخرج عمر الزهيري، حصد من قبل الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وكذلك جائزة الفيبريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية بالمهرجان العالمي.

فيلم "ريش Feathers" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وشهد تعاونا إنتاجيا بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، ونال دعما من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

وشارك عمر الزهيري في تأليف الفيلم مع السيناريست أحمد عامر، حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاسٍ وعبثي.