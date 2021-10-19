شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم "ريش" فى مرمى انتقادات الجمهور: تجاهلوا الإنجازات ومش عايشين معانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال فيلم "ريش" فى مرمى انتقادات الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة لما يحمله من تصوير متعمد يسىء إلى المجتمع المصرى ويصدر صورة غير حقيقية من خلال مشاهده التى لا تتفق مع الواقع، ويواصل المغردون توجيه غضبهم تجاه صناع الفيلم عبر التغريدات عبر هاشتاج "فيلم ريش"، والذين يبرزون فى الوقت ذاته واقع حياة المصريين فى العشوائيات بعد تطويرها وإعادة بناء مساكن توفر حياة كريمة للجميع.

وفى هذا الصدد، انتقد حساب باسم أمل، تجاهل صناع فيلم ريش، الإنجازات التى حدثت على أرض الواقع لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة آدمية والإصرار على تشويه صورة المجتمع المصرى، وقالت: "2021 هات أى فيلم من اللى كانوا بيتكلموا عن العشوائيات فى مصر واسأل هو المنطقة دى لسه موجودة؟.. واتحداك إذا كان لها وجود، وده لأن الدولة أزالت كل المناطق الخطرة والغير آمنة ونقلتهم لمساكن محترمة وآدمية، لا احنا بقا هنقرر نتجاهل كل ده ونعمل فيلم كده".

كما نشر رمضان محمد، صورة من تطوير العشوائيات، موجهًا انتقاده لصناع الفيلم المثير للجدل، وقال فى تعليقه على الصورة: "مش عايشين معانا"، فيما وجه محمد البستاوى، الشكر للنجوم الذين غادروا عرض الفيلمن وقال: "تحية احترام لكل فنان غادر المهرجان بسبب محاولة الإساءة لمصر عن طريق عرض فيلم لا يناسب واقع التغيير لحياة الناس بحياة كريمة وحياة أفضل ..محدش قال إن مصر مفيهاش فقر.. وقد يكون أمريكا نفسها فيها مشاهد أكثر فقراً فى الواقع".

وشارك محمد جويلى، عبر الهاشتاج، وقال: "كل التحية للفنانين الوطنيين المحترمين شريف منير، وأشرف عبد الباقى، وأحمد رزق، اللى مقدروش يستحملوا إساءة لمصر أو إن فيلم يظهر مصر بصورة غير حقيقية وفيها إساءة لمصر، وبصراحة أى حد شارك فى الفيلم ده هو عدو لمصر".













ويشار إلى أن قاعة العرض شهدت، الأحد، مغادرة عدد من الفنانين الفيلم بعد مرور أقل من ساعة على عرضه، وهم: شريف منير، أحمد رزق، أشرف عبد الباقى، إضافة إلى المخرج عمر عبد العزيز، وتبين بعد ذلك أن سبب المغادرة هو اعتراضهم على موضوع الفيلم والطريقة التى يُظهر بها المجتمع، وازداد الجدل بعد ذلك حول قضية الفيلم.