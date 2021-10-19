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تفاصيل صلح محمد رمضان وأحمد الفيشاوى فى الجونة برعاية خالد النبوى

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القاهرة - سامية سيد - تصالح كل من الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوى، أمس، فى إحدى حفلات مهرجان الجونة فى دورته الخامسة المقامة حالياً، وذلك برعاية الفنان خالد النبوى، حيث جاء تفاصيل الصلح كالتالى:

عقب انتهاء عرض فيلم "قمر 14" بطولة خالد النبوى وأحمد حاتم وشيرين رضا وآخرين فى مهرجان الجونة، عاد النبوى إلى الفندق الذى يقطن فيه، وخلال جلوسه على حمام السباحة، وجد الفيشاوى وزوجته وراحوا يتحدثون عن الفيلم وعن الأجواء، وخلال الحديث بدأ مجموعة من الفنانين في العودة إلى الأوتيل ، ليجدوا النبوى والفيشاوى ليجلسوا معهم، واثناء الحديث، دخل محمد رمضان ليأخذ الفيشاوى بالاحضان أمام الجميع وتصالحوا في وجود كل من أحمد داوود وزوجته، والمخرج هادى الباجورى وزوجته ياسمين رئيس، وامينة خليل، انجى كيوان، حسن أبو الروس، حسام الحسينى، شذى حسون، وآخرون. 

صلح محمد رمضان والفيشاوى
صلح محمد رمضان والفيشاوى

والتقط الفيشاوى ورمضان صورة معا، حيث أشار محمد رمضان بعلامة "نمبر وان" والفيشاوى بعلامة "نمبر تو" معلنين انتهاء الخلاف بينهما. 

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بداية الأزمة كانت من الفنان أحمد الفيشاوى عندما أعلن عن نيته تقديم أغنية "نمبر 2" بشكل كوميدى، مضيفاً: "أصل فن الراب قائم على سخرية أحد مطربيه من آخر أو توجيه شتيمة له أو التقليل منه، وهو ما نسميه فى مهنتنا لعبة الراب، ولكن أغنيتى لا تتضمن أى شتيمة لرمضان أو إساءة إليه".


صلح رمضان والفيشاوى
صلح رمضان والفيشاوى

وأوضح أنه يستعد لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، حيث سيتولى إخراجه في أولى تجاربه الإخراجية.

محمد رمضان واحمد الفيشاوى
محمد رمضان واحمد الفيشاوى

وكان رد رمضان عليه خلال حواره في احد البرامج، إنَّه لا أحد يمكنه السخرية من لقب "نمبر وان"، لأنه حلم الجميع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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