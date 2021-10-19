شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى عن "بداية الخيط": فيلم حقيقى ملهم ومشجع لكل البنات والستات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة منى زكى، عن سعادتها وفخرها بحضور عرض فيلم "بداية الخيط"، فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، وقالت :"فيلم حقيقى ملهم و مشجع ليهم و لكل البنات والستات، نفسي تتفرجوا عليه كلكوا و أتمنى يعجبكم".

وقالت منى فى منشور عبر حسابها الرسمى بانستجرام :"فخورة و مبسوطة و حقيقي من أحلي الأيام بالنسبالي في المهرجان ..النهارده احتفلنا بـ3 بطلات قمرات سماء و نورا و آلاء في عرض فيلم "بداية الخيط" ، فيلم حقيقي ملهم و مشجع لهن و لكل البنات والستات، نفسى تتفرجوا عليه كلكوا و اتمني يعجبكم"؟.



بطلات فيلم بداية الخيط



منى زكى



منى زكى

وتابعت:"وأحب اشكر ريم مخرجة الفيلم علي المجهود و الحب اللي كانوا واضحين جدا في فيلمها، و أحب أكيد اشكر يونيسف و المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومهرجان الجونة السينمائي علي المبادرة العظيمة و الملهمة".

وحضرت النجمة مني زكي حفل تدشين مبادرة "البنت مصرية" ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة، بالتعاون مع UNFPA Egypt صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي يتم تدشينها باسم يونيسيف مصر، وتشارك منى بصفتها سفيرة النوايا الحسنة للمنظمة الدولية في القاهرة.