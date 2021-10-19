علاء زلزلي يتحدث عن علاقة عاطفية جمعته بـ أميرة عربية: “أحبتني لدرجة الجنون وحاولت شرائي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 11:50 صباحاً - كشف الفنان اللبناني علاء زلزلي عن الكثير من الأمور الخاصة في حياته الشخصية والكثير من المواقف الصعبة التي عاشها في حياته، وذلك خلال استضافته في برنامج “شو القصة” مع الاعلامية رابعة الزيات

وتحدث المطرب اللبناني عن معاناته من علاقة عاطفية عاشها قبل سنوات مع أميرة عربية، قائلاً: “احببتها لكنها احبتني لحد الجنون لدرجة انها كانت تريد ان تأخذني من كل شيء في حياتي ولكنني لم أقبل”.

وتابع: “فنياً ممكن حاولت انه تشتريني لكنها لم تتمكن من ذلك لأني رفصت. حاربتني فنياً بفنانين وآذتني بمرحلة صغيرة من فني”.

وخلال اللقاء اعترف علاء أنه أقدم في إحدى المرات على ضرب شقيقته كفاً بعدما استفزته ولم يتمكن من السيطرة على غضبه.

وروى تفاصيل هذه الحادثة بحزن وقال: “لم انتبه ان ابنها بالقرب مني وشاهدني أضربها بالكف، ولكن اعصابي خانتني وبعدها رحت ابكي بقهر لانني ضربتها، وشقيقتي صارت تبكي على بكائي واعتذاري منها”.