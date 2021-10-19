شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى: مفيش علاقة حب بينى وبين أبو الروس ومايطلق من شائعات "سخافة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت الفنانة دينا الشربينى لـ" الخليج 365"، أن مايطلقه البعض من شائعات عن علاقتها بزميلها حسن أبو الروس غير صحيح، ولا توجد علاقة حب بينها وبين الممثل أبو الروس، مشيرة إلى أن تلك الشائعات سخيفة، لافتة إلى أن أبو الروس متزوج وله حياته وأنه صديق شخصى، موضحة أنه عرض عليها مشاركتها فى أغنيته الجديدة " فلتت منى" فقط لاغير، وأنا خضت التجربة خاصة إنها تجربة خفيفة ولذيذة أثناء المهرجان، خاصة أن أجواء المهرجان لذيذة، موضحة أنها لا تعلم شيئاً عن إلغاء متابعة زوجتة أبو الروس له على انستجرام، وأنه أمرلا يهمها.



دينا الشربينى والزميل عماد صفوت

وعن رأيها فى الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، أكدت انها فخورة بإقامة الدورة وفعاليتها رغم الحريق الذى تسبب فى إرتباك القائمين عليه، لكن ما وجدناه اسعدنا كثيرا كفنانين، ومن المؤكد أن المهرجان ذاع صيته فى العالم كله بعد ما حدث من انجازات.

يشار إلى أن دينا الشربينى انتهت مؤخرا من تصوير فيلم حامل اللقب مع هشام ماجد ومحمد سلام ومقرر طرحه فى أجازة نصف العام، وهو من تأليف إيهاب بليبل، واخراج هشام فتحى.

ومن ناحية أخرى تشارك دينا الشربينى فى مسلسل لبنانى يحمل عنوان "الزيارة"، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأسابيع الماضية والعمل من بطولة كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، وينتمى نوعية العمل 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم وإخراج وإخراج أدولفو مارتينيز.