شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوى حاضرة فى احتفالات المولد ببوست جديد على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أميرة ابنه النجمة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوى على الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، بالاستعانة بمنشور عبر حساب والدتها الراحلة عبر إنستجرام، لتهنئة متابعى والدتها بالمولد الذى يوافق اليوم.

وجاءت تهنئة ابنه الراحلة رجاء الجداوى "اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، كل عام وأنتم بألف صحة وعافية وخير"، وسرعان ما حصد البوست عددا كبيرا من الدعوات للراحلة تزامناً مع الاحتفالات بالمولد النبوى.

واستعادت أميرة، منذ أيام، ذكريات والدتها مع مهرجان الجونة، ونشرت صورة لوالدتها عبر موقع "إنستجرام"، أثناء مشاركتها فى إحدى النسخ السابقة للمهرجان قبل رحيلها.

وعلقت أميرة مختار على صورة والدتها الفنانة رجاء الجداوى "حبيبتى يا مامى كنتى بتحبى مهرجان الجونة أوى، وتقولى إنه مليان طاقة إيجابية وفن رائع، الله يرحمك حبيبتى وبالتوفيق دايما مهرجان الجونة".

وشاركت أميرة، متابعيها مؤخراً بصورة لوالديها الراحلين الكابتن حسن مختار والنجمة القديرة رجاء الجداوى، لتترحم عليهما، بصورتين الأولى باللون الأبيض والأسود والأخرى بالألوان، لترفق الآية القرآنية "وقل ربى ارحمهما كما ربيانى صغيرا".