شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكرى: أخوض سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد أعلن عنه قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المخرجة كاملة أبو ذكرى لـ"الخليج 365"، إنها تعاقدت مع إحدى الشركات الكبرى لخوض منافسة دراما رمضان المقبل، موضحة أنها ستعلن عن باقى التفاصيل عقب الاستقرار على السيناريو بشكل نهائى وترشيح أبطال العمل.

وفى سياق آخر، كان من المفترض أن تقدم المخرجة كاملة أبو ذكرى الجزء الثانى من مسلسل " بـ 100 وش"، بطولة نيللى كريم وآسر ياسين، وكان من المحتمل تقديمه الجزء الثانى فى فيلم سينمائى، إلا أن الفكرة تم تأجيلها من قبل شركة العدل جروب، خصوصا أن نيللى كريم مشغولة بمسلسل جديد فى رمضان المقبل.

يذكر أن آخر أعمال المخرجة كاملة أبو ذكرى، مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، رشدى الشامى، شريف دسوقى، زينب غريب، حسن أبو الروس، دنيا ماهر، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى.