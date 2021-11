بعد انضمامه لـ"الجونة السينمائي".. عرض فيلم الرسوم المتحركة Belle اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

يشهد اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر، ضمن برنامج مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، عرض فيلم الأنيمي Belle: The Dragon and the Freckled Princess، للمخرج مامورو هوسودا.

الفيلم انضم لبرنامج العروض مؤخرا لذلك لم يدرج في جدول المهرجان، وسيتم العرض بالواحدة إلا ربع ظهرا في سي سينما 1، على أن يعاد مرة أخرى يوم 21 أكتوبر الجارى في الثانية عشرة ونصف ظهرا في سي سينما 2.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته في 14 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان الكبير أحمد السقا، وتقديم الفنان محمد رمضان لأغنية جديدة، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.