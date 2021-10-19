اليوم.. "الجونة السينمائي" ينظم مؤتمرا لأبطال وصناع "قمر 14"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تنظيم مؤتمرا صحفيا لصناع وأبطال فيلم "قمر 14" اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، في فندق موفنبيك.

"قمر 14" عُرض أمس وشهدت السجادة الحمراء للفيلم المعروض في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، حضور أبطال وصناع الفيلم وبينهم الفنانة ياسمين رئيس، المخرج هادي الباجوري، والفنان أحمد الفيشاوي، الذي حضر بصحبة زوجته، وقام بطباعة قبلة على يدها وخدها.

كما حرص على الحضور الفنانة يسرا، السيناريست تامر حبيب، المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، مع ابنتها، وتواجد المذيع مروان يونس بصحبة زوجته وقام بتقبيل رأسها.

كما حضر أحمد مالك، وشقيقه حسن مالك، كريم قاسم، سمية الخشاب، مي الغيطي، كمال زادة، ويوسف عثمان، شريف رمزي، وبوسي شلبي.

ويعرض فيلم "قمر 14" ضمن عروض قسم الاختيار الرسمي- خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائي، يوم الاثنين الساعة 10 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، على أن يعاد عرض الفيلم يوم الثلاثاء الساعة 6.30 بقاعة أوديماكس.

تدور أحداث الفيلم في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب.

الفيلم من بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.