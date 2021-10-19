شريهان: مجدي يعقوب وعادل إمام وعمرو دياب ومحمد صلاح أعلام مصرية عظيمة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت النجمة الكبيرة شريهان، إن "‏مجدي يعقوب، عادل إمام، عمر خيرت، عمرو دياب، ومحمد صلاح" هم أعلام مصرية عظيمة.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على موقع تويتر: "مجدي يعقوب، عادل إمام، عمر خيرت، عمرو دياب، محمد صلاح.. النجاح اختيار وإرادة وإدارة وطموح بعمل وعرق وتعب وجهد واجتهاد وتواضع واحترام واكتفاء".

أضافت: "هم وغيرهم أعلام مصرية عظيمة صنعوا تاريخا مشرفا وما زالوا يصنعوا.. أعلام مصرية ترفرف فوق العالم ونفتخر".

تابعت: "‏قد يكون النجاح أحياناً صدفة لكن الاستمراية لا تأتي أبداً بناءً على الصدفة.. كلمة من قلبي".

يذكر أن أخر أعمال شريهان مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولتها النجوم: هاني عادل، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر مرسي وغيرهم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.