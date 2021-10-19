بعد إصابتها بكورونا.. مي كساب: خدوا بالكم والتزموا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت الفنانة مي كساب، عدة نصائح للجمهور بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت مي، عبر حسابها بموقع "تويتر": "خدوا بالكم، محدش يسلم على حد بالتصافح، ولا يبوس حد خالص، التزموا التزموا عشان صحتكم وصحة كل اللي حواليكم، وربنا يحفظكم ويحفظنا".

وكانت الفنانة مي كساب أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "الحمد لله كورونا.. ادعولي".

يذكر أن أخر أعمال مي كساب حكاية "عقبال عوضك" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" في موسمه الثاني، التي عُرضت على قناة Cbc مؤخرا.