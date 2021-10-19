موعد حفل "مسار إجباري" في إكسبو 2020 دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تستعد فرقة "مسار إجباري" لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية في دولة الإمارات بعد غياب، وذلك على مسرح الألفية dubai millennium amphitheatre في مساء يوم الجمعة المقبل.

وتمثل "مسار إجباري" مصر في فعاليات الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي - 2020 Dubai Expo"، في أول مشاركة فنية لفرقة مصرية في المهرجان.

وتقدم "مسار إجباري" للجمهور الإماراتي توليفة من أشهر أغانيها بين "بقيت حاوي" و"صباحك" و"نهايات الحكاوي" و"صباحك" و"اقرا الخبر"، في حفل يعيد الفرقة المصرية إلى دبي بعد غياب أكثر من عامين منذ أخر حفلاتها الجماهيرية في الإمارات.

وقدّمت "مسار إجباري" ما يزيد عن 9 حفلات غنائية في مصر، بين القاهرة والإسكندرية، في صيف 2021، حيث قدّمت حفلين بمسرح الزمالك، وحفل بدار الأوبرا المصرية، وحفل افتتاح مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية، و4 حفلات متتالية في ساقية الصاوي.

ويعد إكسبو 2020 أول مهرجان ومعرض دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويحتضن أفضل حفلات الموسيقى والفنون والعروض الثقافية وفنون العمارة والتقنيات طوال فترة إقامته المستمرة من مطلع أكتوبر وحتى 22 مارس.

وبدأت مسار إجباري رحلتها الموسيقية منذ 16 سنة وتمكنت من حجز مكانها كواحدة من أهم وأشهر الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، وفي حصيلتها ثلاثة ألبومات، أولها "اقرا الخبر"، وبعده بسنتين "وتقع وتقوم"، وصولا لآخر ألبوماتها "الألبوم" منذ ثلاث سنوات، وتنشغل حاليا بالتحضير لألبومها الرابع.