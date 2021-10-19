هل تساعد الميمات المضحكة الناس على التعامل مع ضغوط كوفيد؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - من المفترض أن تكون ميمات الإنترنت مضحكة ولكن قد يكون لها أيضاً تأثير إيجابي آخر، مما يساعدنا على التعامل مع التوتر الوبائي. وجدت دراسة شملت ما يقرب من 800 شخصاً أنّ أولئك الذين نظروا إلى الميمات مقارنة بأنواع أخرى من الوسائط كانوا أكثر استرخاء وبهجة.

وجاء في مقال ترجه “صوت بيروت إنترناشونال”: وشعر الأشخاص الذين رأوا الميمات التي تحدثت عن الفيروس التاجي بأنهم أقل توتراً بشأن الوباء، مقارنة بالأشخاص الذين شاهدوا صوراً مماثلة بدون تسميات توضيحية متعلقة بـ Covid.

وقالت الكاتبة الرئيسية البروفيسورة جيسيكا غال ميريك، من جامعة ولاية بنسلفانيا: “مع استمرار الوباء، أثار اهتمامي معرفة كيف كان الناس يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، والميمات على وجه الخصوص، كوسيلة للتفكير في الوباء”.

“وجدنا أنّ مشاهدة ثلاثة ميمات فقط يمكن أن تساعد الناس على التعامل مع ضغوط العيش خلال وباء عالمي”. كشفت مجموعة من الدراسات عن تأثير Covid وعمليات الإغلاق على الصحة العقلية للناس، حيث يعتقد أنّ مستويات التوتر والقلق وصلت عند مستويات قياسية.

قاست الدراسة، التي نشرت في مجلة علم النفس من وسائل الإعلام الشعبية، مدى عصبية أو توتر المشاركين الأمريكيين. ثم تم عرض بعضهم على ثلاثة ميمات تم اختيارها عشوائياً، بينما نظر البعض الآخر إلى نص عادي وبدون صور.

بعد مشاهدة وسائل الإعلام، طلب من الناس تقييم ما رأوه بناء على الفكاهة والجاذبية. كما سئلوا عن مستويات قلقهم وعواطفهم الإيجابية مثل الهدوء والاسترخاء والهتاف، وكم تسبب لهم ذلك في التفكير في معلومات أخرى يعرفونها عن Covid.

لاحظ الباحثون أن أولئك الذين شاهدوا الميمات مقارنة بأنواع أخرى من وسائل الإعلام أبلغوا عن مستويات أعلى من الفكاهة ومشاعر أكثر إيجابية.

ادعى مؤلفو الدراسة أنّ الأشخاص الذين رأوا الميمات ذات التسميات التوضيحية المتعلقة بالفيروس التاجي كانوا أكثر عرضة لمستويات توتر أقل حول الوباء من الأشخاص الذين شاهدوا الميمات بدون تسميات توضيحية متعلقة بـ Covid.

وقالت البروفيسورة ميريك: “في حين أوصت منظمة الصحة العالمية بأن يتجنب الناس الكثير من وسائل الإعلام المتعلقة بـ Covid لصالح صحتهم العقلية، يكشف بحثنا أنّ الميمات حول Covid يمكن أن تساعد الناس على الشعور بمزيد من الثقة في قدرتهم على التعامل مع الوباء.”

“هذا يشير إلى أنه ليس كل وسائل الإعلام سيئة بشكل موحد للصحة العقلية ويجب على الناس التوقف وتقييم نوع الوسائط التي يستهلكونها.”

“إذا كنا جميعاً أكثر وعياً بكيفية تأثير سلوكياتنا، بما في ذلك الوقت الذي نقضيه في التصفح، على حالاتنا العاطفية، فمن الأفضل أن نكون قادرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتنا عندما نحتاج إليها وأخذ استراحة منها عندما نحتاج إلى ذلك بدلاً من ذلك.”

يأتي ذلك بعد أن كشفت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي أنّ البريطانيين كانوا أكثر بؤساً من أي وقت مضى في السنة الأولى من جائحة Covid.

انخفضت مستويات الرفاهية إلى أدنى رقم منذ أن بدأت السجلات قبل عقد من الزمان تقريباً.

كشف تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أيضاً عن ارتفاع معدلات القلق إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي في آذار 2021.

إنّ المسح الذي طال مئات الآلاف من المشاركين في جميع أنحاء المملكة المتحدة يظهر أثر السنة الأولى من الوباء على تصرفات ومواقف البريطانيين.

قضى الناس الكثير من الأشهر ال12 تحت تدابير صارمة للسيطرة على انتشار الفيروس التاجي، مما يعني أنهم كانوا عالقين في المنزل ، وغير قادرين على رؤية أحبائهم وكان يُسمح لهم فقط بالخروج لممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم أو القيام بعمليات التسوق الأساسية.