أضرار اجتماعية وعاطفية لمسلسل “لعبة الحبار” على الصغار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - حذرت خبيرة من أنّ الآباء قد يعلمون أطفالهم أن يكونوا متنمرين من خلال السماح لهم بمشاهدة مسلسل لعبة الحبار العنيف للغاية. وقالت الدكتورة ساندرا ويتلي أنّ مسلسل Netflix يمكن أن يضر بـ “التطور الاجتماعي والعاطفي” للشباب إذا شاهدوه وهم صغار جداً.

وجاء في مقال ترجه “صوت بيروت إنترناشونال”: وأضافت أنه قد يشجعهم على “الوقوف جانباً” أو “الانضمام” بدلاً من المساعدة، إذا رأوا أنّ الأقران أصيبوا بأذى.

تسببت السلسلة الكورية الجنوبية المصنفة لعمر 15سنة وما فوق، بمشاحنات غاضبة على موقع الأبوة والأمومة Mumsnet، مع قول البعض أنه كان جيداً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام.

إنّ المسلسل يعرض شخصيات تتنافس في التحديات القائمة على ألعاب الطفولة، ولكن مع تقلبات قاتلة، للفوز بـ 27 مليون جنيه إسترليني.

تصور المشاهد شخصاً مغلقاً في تابوت وإطلاق النار على الناس في الرأس.

وقالت الدكتورة ويتلي، وهي طبيب نفسانية اجتماعية متخصصة في الأبوة والأمومة، أنّ الأطفال في سن الابتدائية قد لا يكونون في عمر كافٍ لفهم سياق العنف، مضيفة: “قد يجعلهم يتساءلون،” لماذا لا يساعدهم أحد؟ من الواضح أن هناك رسائل لا نريد حقاً أن يأخذها أطفالنا من المسلسل”.

وفي الأسبوع الماضي، كتبت مدرسة جون برامستون الابتدائية في إلفورد، شرق لندن، إلى الآباء وهم يحذرون أنّ التلاميذ كانوا ينسخون مشاهد من المسلسل في الملعب.

“قد يهز ذلك أسس ما يتم تدريسه في المدرسة، وهو أننا نهتم ونساعد بعضنا البعض”. “نحن لا نقف على جنب إذا شهدنا ظلماً. إذا رأينا شخصاً آخر يتعرض للتخويف أو الأذى، فإننا نخبر المعلم، ونحن لا ننضم أو نبتعد”. “من الواضح أنّ هناك رسائل لا نريد حقاً أن يأخذها أطفالنا من المسلسل”.

يأتي ذلك بعد أن حذرت المدارس الابتدائية من أنّ التلاميذ شوهدوا يقلدون مشاهد عنيفة من العرض. وتسبب مستخدمو Mumsnet في موجة غضب من خلال الاعتراف بأنهم سمحوا لأطفالهم في سن الابتدائية بمشاهدته.

كتبت إحدى الأمهات عن ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات: “أشاهده معها ونقوم بتسريعه قليلاً إلى الأمام. كانت منشدة إلى المسلسل كثيراً.”

وكتبت أخرى عن ابنتها التي تبلغ من العمر ثمانية أعوام: “أشاهده معها في الغرفة. أتخطى مشاهد الجنس أو العنف الوحشي، لكنها تعرف انها ليست حقيقية”.

واعترفت ثالثة: “سألني طفلاي البالغين من العمر 9 و 11 عاماً عما إذا كان بإمكانهم مشاهدته وقد سمحت لهم برؤية بعض الأجزاء.”

أدان العديد من الآخرين العمل بأنه نوع من “الأبوة والأمومة السيئة” مع قول أحدهم: “يسمح الآباء اللطفاء لأطفالهم بمشاهدة العروض العنيفة” وقول آخر: “إنه إهمال الأطفال، أنه أمر محزن للغاية”.

كما كتبت نزهة عثماني، وهي معلمة في مدرسة ابتدائية، في مدونة لمجلة TES أنّ بعض تلاميذها شاهدوا لعبة الحبار وقلقت من أنها قد تؤثر على “صحتهم العقلية”.

وقالت: “من المحبط عدد المحادثات التي يجب أن تجريها، كمدرس ابتدائي، مع التلاميذ حول المحتوى المناسب للعمر. “في النهاية، تقع على عاتق الآباء ومقدمي الرعاية مسؤولية مراقبة ذلك”.

وقالت الدكتورة ويتلي في حين يجب أن يكون للآباء “الحرية” في اختيار ما يشاهده أطفالهم، يخطئ البعض في عدم اختيار الجانب الآمن”.

وقالت أنّ الأطفال الصغار يأخذون “رسالة مختلفة” من محتوى البالغين مقارنة بوالديهم لأنهم أصغر من أن يفهموا هذه المواضيع.