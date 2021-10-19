مرض نادر يتفشى في نيويورك بسبب بكتيريا في بول الفئران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - ضرب مرض نادر مدينة نيويورك، ويبدو أنّ بول الفئران مسؤول عن ذلك.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: تم الإبلاغ عن 15 حالة على الأقل من مرض ويل، أو داء البريميات، في نيويورك هذا العام بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة.

تم اكتشاف 57 حالة فقط من المرض في نيويورك من عام 2006 إلى عام 2020، مما يعني أنّ عام 2021 وحده يمثل بالفعل أكثر من 25 في المائة من إجمالي الحالات خلال العقد ونصف العقد السابقين.

ينتشر المرض من الحيوانات إلى البشر، ومن المحتمل أن يلتقط البشر الفيروس من بول الفئران المصابة. إنّ السبب وراء انتشاره هذا العام غير معروف، على الرغم من أنّ بعض الخبراء يعتقدون أنّ الارتفاع في درجات الحرارة وغيرها من العوامل ذات الصلة بالمناخ يمكن أن تلعب دوراً في ذلك.

مرض ويل هو مرض بكتيري ينتشر عن طريق بول الحيوانات المصابة.

يمكن أن يصاب الشخص بالعدوى عندما يتلامس مع بول الحيوان المصاب من خلال الطعام أو الماء. تشمل الحيوانات التي يمكنها نقل المرض إلى البشر الأبقار والخنازير والخيول والكلاب والقوارض مثل الفئران، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يمكن أن تظهر الأعراض فجأة من يومين إلى أربعة أسابيع بعد تعرض الشخص إلى البكتيريا، وغالباً ما تشمل الحمى والصداع والقشعريرة وآلام البطن والإسهال وغيرها.

بعض الأشخاص المصابين سيعانون حتى من اليرقان، وهي حالة يتحول فيها جلد وعيون الشخص إلى اللون الأصفر. سوف تختفي الأعراض، ولكن في الحالات الأكثر خطورة ستظهر في مرحلة ثانية، بطريقة أكثر خطورة.

يمكن أن يعاني المرضى الذين يصلون إلى المرحلة الثانية من الفشل الكلوي أو الكبدي، والتهاب السحايا أو حتى الموت. وتقدر دراسة نشرتها المعاهد الوطنية للصحة في عام 2015 أن هناك أكثر من مليون حالة من حالات المرض على مستوى العالم و58900 حالة وفاة منه كل عام.

ومع ذلك، فهو نادر في الولايات المتحدة، مع فقط 100 إلى 200 حالة كل عام، ومعظمها يحدث في بورتوريكو. أصدرت وزارة الصحة في مدينة نيويورك تحذيراً في 22 أيلول حول الارتفاع المفاجئ للمرض.

يشير التحذير إلى أنّ المرض قد تم اكتشافه في أربعة من جزر ستاتن الخمسة في نيويورك التي تهربت من داء البريميات حتى الآن، وبأنّ 13 من أصل 14 حالة مبلغ عنها في ذلك الوقت أدت إلى دخول المستشفى. حدد مسؤولو الصحة حالة واحدة لشخص التقط المرض أثناء السفر.

أما الآخرين، فقد تم ربطهم إلى تفشي الفئران الشديد في جميع أنحاء المدينة. وكانت ثلاث حالات موجودة لدى المشردين. يعمل مسؤولو الصحة على إزالة تفشي الفئران في جميع أنحاء المدينة لوقف انتشار المرض أكثر.

لماذا بالضبط تفشى داء البريميات الآن هو أمر لا يمكن تحديده، ولكن العوامل البيئية قد تلعب دوراً. تزدهر البكتيريا التي تسبب الفيروس في درجات الحرارة الأكثر دفئاً والتي أصبحت أكثر شيوعاً في المدينة.

وقال قسم الصحة لGizmodo، “إنّ البكتيريا قد تستمر في البيئات الرطبة الدافئة. إنّ التغييرات في الظروف المناخية التي تسمح للبكتيريا أن تستمر (الظروف المناخية الأكثر دفئاً ورطوبة)، يمكنها أن تسهم في زيادة الحالات البشرية.”